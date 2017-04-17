交保後趴趴走 「17舒淇」又出來騙人了

2017-04-17 13:05

〔記者余衡／新北報導〕在「17直播」平台上自稱「17舒淇」、「舒淇狐狸」的32歲女子黃苪溱，因涉及多起網路詐騙案，今年2月遭新北市警方逮捕後，經檢察官裁定交保限制住居，新聞曝光後陸續又有4名被害人指認。

但未被收押的黃女不但沒改過自新，反而繼續犯案詐騙得手1台蘋果電腦，房東得知她背景複雜，後來決定拒租趕人，由於警方多次傳喚黃女都未到案，擔心她就此人間蒸發，昨晚在新北市五股將她拘提到案正釐清案情中。

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