婚紗店清晨火警 3人逃生獲救

陳姓婦人（左）機警發現家裡冒火，幸運幫助家人逃生。（記者陳燦坤攝）

2017-04-17 13:05

〔記者陳燦坤／雲林報導〕北港一家婚紗店今天清晨發生火警，陳姓婦人當時準備出門到朝天宮誦經，匆忙間見到屋內冒出濃煙，馬上呼喊孫子逃出火場，同時通知消防隊員救出受困的女兒，店面則是一片焦黑。

陳姓婦人依照平常作息，在今天清晨7時30分準備出門到朝天宮誦經，為家人祈福，突然聽到2樓傳來異常聲響，一轉身便看到冒出濃煙，警覺可能發生火警，連忙急呼家人逃生，孫子在2樓聽到祖母呼叫驚醒，看到房間隔壁的佛堂滿是濃煙、大火，曾取來滅火器想撲滅，因火勢猛烈只好放棄，儘快逃出屋外。

由於婚紗店一樓放置不少易燃物，火勢一發不可收拾，北港消防隊員趕抵現場，陳姓婦人告知女兒、邱姓婦人受困一樓房間，消防隊員立即以水柱阻擋大火往房間延燒並迅速撲滅，邱姓婦人被救出火場後，經送醫急救沒有大礙。