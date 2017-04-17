2度在捷運猥褻少女下體 色男轉戰公車判刑2年

2017-04-17 12:49

〔記者楊國文／台北報導〕在捷運犯下多起強制猥褻案的鄭姓男子，前年10月起改在公車上伸出「鹹豬手」，共強行猥褻2位高中美少女下體、臀部等私密部位，鄭男被逮獲竟大言不慚辯稱，「輕微碰觸」到被害人下體等處，頂多是性騷擾輕罪，但高等法院認定他涉強制猥褻2少女的犯行明確，且惡性重大，今依「對未成年人強制猥褻罪」判2年徒刑；可上訴。

鄭男91年曾在台北捷運上猥褻少女下體，被判刑1年6月，但獲緩刑4年確定。94年間，他再度在北捷猥褻年輕女子下體，被判刑1年，並施以強制治療；沒想到97年間，他又在捷運猥褻女乘客的下體，被判1年6月確定。鄭男出獄後，仍於103年在公車上偷摸女高中生大腿，被判刑4月徒刑，得易科罰金12萬元確定。

104年10月12日上午7時，鄭男在新北市新店區三民路搭上公車，故意緊靠15歲高中女生小麗（化名）的右後方，利用公車行駛中搖晃作為掩護，伸右手隔著她的裙子以「手指上下右左抖動」方式撫摸其下體約20秒得手；小麗原本以為是乘客包包誤觸所致，後來覺得不對勁低頭查看，鄭男才縮手。

但公車行進間因路面不平而搖晃，鄭男竟又隔著小麗裙子強行撫摸大腿和臀部，她氣得大力跺腳表示不悅，鄭男匆促下車，小麗到校後打電話告知母親，並陪同報警。

同月23日上午7時，鄭男食髓知味，在同一路段的公車上，藉公車晃動的老步數先以手不斷碰觸16歲高中女生小玉（化名）身體，發現她無激烈反應，即隔著她的運動褲，強行撫摸其下體3次。小玉強忍直到鄭男在「七張（寶橋路）」公車站下車後，立即告知車上友人並通知司機報警，將鄭男查獲。

鄭男應訊只承認「輕微碰觸」到小麗和小玉的下體、大腿等處，但搬出法條說，他都是「碰一下就離開」，僅是「短暫接觸」，應該僅構成性騷擾。不過，高院認定鄭男所為已屬強制猥褻犯行，且一犯再犯，惡性重大，判他2年徒刑。