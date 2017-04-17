祖母幫腦麻孫復健卻摸下體 法院認屬性騷擾

2017-04-17 12:46

〔記者王定傳／新北報導〕少年阿強（化名）因腦性麻痺，行動不便，仰賴祖母照顧，但祖母卻從95年至103年間，利用復健時，摸當時才讀國小一年級的阿強下體，檢方依強制猥褻罪嫌起訴；新北地院合議庭認為，祖母所為屬短暫性觸摸，經阿強出言或以手制止後即停止，認定屬性騷擾，但阿強及母親均無意提告，本案未經合法告訴，判公訴不受理。

檢警調查，阿強因腦性麻痺，行動不便，須長期復健治療，而他的父母在阿強國小一年級即95年離異後，就由祖母照顧阿強生活起居；但她卻以每月1次頻率，利用復健雙腿機會摸下體，阿強察覺怪異，出言或以手制止，祖母就會停手，阿強起初以為祖母是不小心，上了國中後才覺得是故意。

檢方依強制猥褻罪嫌起訴，祖母喊冤說：「復健時，多少都會不小心碰到阿強的生殖器，我不是故意的，按摩的過程本來就會如此」

合議庭認為，祖母所為屬短暫性觸摸，經阿強出言或以手制止後即停止，與利用權勢猥褻罪須被害人處於她的權勢之下，隱忍屈從；或強制猥褻罪需以壓抑或妨害被害人性自由意思，而滿足性慾等構成要件不同。

合議庭認為，阿強祖母所為屬性騷擾，因阿強從警詢、偵查時及審理時均表示不要提告，阿強母親也無意提告，本案未經合法告訴，判決公訴不受理；可上訴。

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