自投羅網！阿伯酒後騎車到警所前自撞被送辦

2017-04-17 12:42

〔記者許國楨／台中報導〕台中市黃姓阿伯上週五與友人餐敘後，突然想到有些家務事要請教人民褓姆，但他壓根忘了剛才已經幾杯黃湯下肚，騎著機車一路搖搖晃晃往派出所方向前進，卻因自撞警所前人行道驚動所內員警外出查看，結果阿伯就這樣自投羅網，最後因酒測值嚴重超標反被送辦。

警方指出，69歲黃姓阿伯當天下午與幾位同鄉老友共進午餐，期間喝了些米酒頭，在酒足飯飽後阿伯突然想起一些家務事蒙在心裡，內心受到壓抑一直找不到方法處理，此時突然想到人民褓姆，想到派出所找員警洽詢該如何解決。

只是已經酒醉的阿伯壓根忘了已經飲酒，且似乎忘了要洽詢的對象是警察，順手拿起鑰匙發動機車便往第五分局水湳派出所方向行進，沿途機車搖搖晃晃行車不穩險象環生，行至大鵬路水湳派出所前，騎進人行道後一時不穩人車倒地。

此時正在所內忙著處理公務的警員張信中，突然聽到所外傳來「碰」的一聲急忙外出查看，只見阿伯倒臥人行道上機車旁趕緊扶起查看身體有無異狀，所幸人未受傷卻聞到阿伯身上散發出的濃濃酒氣，隨即將阿伯請進所內休息並酒測，結果酒測值0.99毫克，已超過法定標準值甚多。

偵辦過程中阿伯一度拒絕製作筆錄，還對員警表示又沒犯法為何要上銬，直到清醒後才知闖了大禍，竟然會平白酒駕送上門，深感後悔莫及一再向員警致歉，訊後全案依公共危險罪嫌送辦。

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