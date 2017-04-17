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罔顧舉頭三尺有神明！ 廟宇彩繪師偷友人卡盜刷遭判刑

2017-04-17  12:41

〔記者黃建華／高雄報導〕從事廟宇彩繪師工作的莊姓男子，卻罔顧「舉頭三尺有神明」的警世語，去年前往汽車旅館訪友，偷走葉姓友人信用卡盜刷購買價值3萬5700元的金飾，葉某事後發現遭盜刷報警，查出莊涉案，高雄地院一審將他依竊盜、偽造文書等罪判刑7月，如易科罰金需繳21萬元。可上訴。

判決指出，曾犯下搶奪、強盜案遭判刑10年6月，於民國104年假釋的莊姓男子，出獄後從事廟宇彩繪師工作，幫神明服務，按理應會改過向善。

不料，莊男本性難移，於民國105年6月19日13時許，至高雄市「簡愛汽車旅館」211號房找葉姓友人時，趁葉熟睡之際，竊取葉放置於皮夾內之國泰世華銀行信用卡後去，於當天16時20分許，持竊得信用卡，至高雄市大富珠寶銀樓刷卡消費，向蔡姓店員佯稱：替太太購買金項鍊1條云云，冒簽葉姓被害人的信用卡簽名，盜刷購買金項鍊1條（價值新台幣3萬5700元）。

葉姓被害人接獲銀行通知交易異常，與國泰世華銀行人員確認，始發現信用卡遭盜刷，經報警後調閱監視錄影畫面，查知莊男涉案偷卡盜刷。訴請鳳山警分局函請高雄地檢署偵查起訴。

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  • 從事廟宇彩繪師的莊姓男子，被控偷朋友卡盜刷。（記者黃建華攝）

    從事廟宇彩繪師的莊姓男子，被控偷朋友卡盜刷。（記者黃建華攝）

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