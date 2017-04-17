手機偷拍飲料店正妹如廁 男同事判拘役30天

2017-04-17 12:31

〔記者蔡清華／高雄報導〕去年11月高雄市一家知名飲料連鎖店女員工，上廁所時發現有人用手機偷拍，經調閱監視器發現是店內一名陳姓男同事所為，報警提告，橋頭地院依竊錄身體隱私部位罪，判處陳男拘役30天，得易科罰金三萬元。

判決指出，陳男去年11月12日9時40分許，在高雄市一家飲料店後方員工廁所，趁女同事上廁所時，持具有照相功能之SONY手機，由廁所門上方往下拍攝其上廁所之照片1 張，因女同事聽到相機拍照聲音，當天下午與同事討論並調閱監視器，遂報警處理而查獲，並查扣偷拍的行動電話1 支（含SIM 卡）。

女店員長相甜美，為店內的鎮店之花，對同事所為十分氣憤，雖然陳男一再道歉，她仍堅提告訴。

法官審理時，認為被告犯後坦承犯行，態度尚可，另考量被告非無賠償告訴人之意願，僅因雙方對於賠償金額仍有歧異，而未能達成和解，而依竊錄身體隱私部位罪，判處陳男拘役30天，得易科罰金三萬元，全案可上訴。