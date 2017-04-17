| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
板橋機車相撞 騎士1命危1輕傷 健康保健室 智能生活體驗
 首頁 > 社會

手機偷拍飲料店正妹如廁 男同事判拘役30天

2017-04-17  12:31

〔記者蔡清華／高雄報導〕去年11月高雄市一家知名飲料連鎖店女員工，上廁所時發現有人用手機偷拍，經調閱監視器發現是店內一名陳姓男同事所為，報警提告，橋頭地院依竊錄身體隱私部位罪，判處陳男拘役30天，得易科罰金三萬元。

判決指出，陳男去年11月12日9時40分許，在高雄市一家飲料店後方員工廁所，趁女同事上廁所時，持具有照相功能之SONY手機，由廁所門上方往下拍攝其上廁所之照片1 張，因女同事聽到相機拍照聲音，當天下午與同事討論並調閱監視器，遂報警處理而查獲，並查扣偷拍的行動電話1 支（含SIM 卡）。

女店員長相甜美，為店內的鎮店之花，對同事所為十分氣憤，雖然陳男一再道歉，她仍堅提告訴。

法官審理時，認為被告犯後坦承犯行，態度尚可，另考量被告非無賠償告訴人之意願，僅因雙方對於賠償金額仍有歧異，而未能達成和解，而依竊錄身體隱私部位罪，判處陳男拘役30天，得易科罰金三萬元，全案可上訴。

廣告
  • 手機偷拍飲料店正妹如廁，男同事判拘役30天。（示意圖）

    手機偷拍飲料店正妹如廁，男同事判拘役30天。（示意圖）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 偷拍
相關新聞
Top
社會‧本日最多瀏覽
» 更多社會新聞
社會‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
韓式✧泡菜牛肉炒飯
廣式✧XO干貝醬
電鍋菜✧蒜蓉茄子
好吃苦瓜怎麼挑？
轉寄

標題：手機偷拍飲料店正妹如廁 男同事判拘役30天


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年4月17日‧星期一‧丁酉年三月廿一日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.