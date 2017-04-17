煮飯、洗衣、帶小孩都是他 不想回家睡車上竟被告遺棄

2017-04-17 12:27

〔記者錢利忠／台北報導〕台北市陳姓男子與妻子起口角，一時不想回家，乾脆就在車上過夜睡覺；妻子不滿他「拋家棄子」，氣得告他遺棄；他應訊時否認遺棄，強調小孩都是他在帶，家事也是他在做，他只是一時不想回家，才在車上睡覺；台北地檢署比對夫妻倆說詞後，採信陳男所言，認為他不構成遺棄，所以不起訴。

去年10月某日凌晨1點多，陳男與妻子吵架後，為了逃離家中低氣壓，氣得離家出走，跑到車上過夜睡覺，妻子見他深夜離家，以為他想拋家棄子，氣得告他遺棄。

陳男應訊時否認遺棄，強調小孩平常都是他在帶，煮飯、洗衣等家事也都是他在做，他只是不想回家，才在車上睡覺；陳妻則證稱，平常的確都是丈夫在做家事，且丈夫還讓她領低收入戶補助，所以決定不告了。

檢方比對夫妻倆的說詞後，採信陳男平時有帶小孩、做家事等說詞，認為陳男不構成遺棄，所以將他不起訴。