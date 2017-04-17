| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
板橋機車相撞 騎士1命危1輕傷 健康保健室 智能生活體驗
 首頁 > 社會

煮飯、洗衣、帶小孩都是他 不想回家睡車上竟被告遺棄

2017-04-17  12:27

〔記者錢利忠／台北報導〕台北市陳姓男子與妻子起口角，一時不想回家，乾脆就在車上過夜睡覺；妻子不滿他「拋家棄子」，氣得告他遺棄；他應訊時否認遺棄，強調小孩都是他在帶，家事也是他在做，他只是一時不想回家，才在車上睡覺；台北地檢署比對夫妻倆說詞後，採信陳男所言，認為他不構成遺棄，所以不起訴。

去年10月某日凌晨1點多，陳男與妻子吵架後，為了逃離家中低氣壓，氣得離家出走，跑到車上過夜睡覺，妻子見他深夜離家，以為他想拋家棄子，氣得告他遺棄。

陳男應訊時否認遺棄，強調小孩平常都是他在帶，煮飯、洗衣等家事也都是他在做，他只是不想回家，才在車上睡覺；陳妻則證稱，平常的確都是丈夫在做家事，且丈夫還讓她領低收入戶補助，所以決定不告了。

檢方比對夫妻倆的說詞後，採信陳男平時有帶小孩、做家事等說詞，認為陳男不構成遺棄，所以將他不起訴。

廣告
  • 陳姓男子一時不想回家，乾脆就在車上過夜睡覺；妻子不滿他「拋家棄子」，氣得告他遺棄。圖為示意照，與新聞無關。（記者錢利忠攝）

    陳姓男子一時不想回家，乾脆就在車上過夜睡覺；妻子不滿他「拋家棄子」，氣得告他遺棄。圖為示意照，與新聞無關。（記者錢利忠攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 遺棄
相關新聞
Top
社會‧本日最多瀏覽
» 更多社會新聞
社會‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
韓式✧泡菜牛肉炒飯
廣式✧XO干貝醬
電鍋菜✧蒜蓉茄子
好吃苦瓜怎麼挑？
轉寄

標題：煮飯、洗衣、帶小孩都是他 不想回家睡車上竟被告遺棄


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年4月17日‧星期一‧丁酉年三月廿一日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.