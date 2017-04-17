男子搭載未成年少女 巡警查獲毒品
2017-04-17 12:25
〔記者張勳騰／苗栗報導〕苗栗警分局南苗所員警，今天凌晨巡邏時發現1部自小客車停於路邊，內載失蹤協尋16歲李姓少女，員警發現少女座位下的腳踏板處有置放1只黑色背包，起出安非他命及K他命共40包、159.66公克，曾姓駕駛坦承毒品為其所有，並坦承在車內拉K，李姓少女經篩檢，未呈現吸食毒品反應。
警方調查，南苗所副所長劉文禮、警員徐千田，今天凌晨1點40分許巡邏路經苗栗市中山路於民生街口時，發現1部小客車停在路邊，車上有人影晃動行跡可疑，立即趨前察看，因車窗未關，隱約聞到刺鼻的塑膠味，經查發現21歲曾姓男子車內載失蹤協尋的李姓少女。
眼尖的員警發現在少女座位下腳踏板處有置放1只黑色背包，曾男神情緊張，員警察覺有異喝令「把東西交出來」，在包包內起出，七星牌包裝咖啡包混合型新興二級毒品11包、金色包裝咖啡包混合型新興二級毒品15包及K他命14小包，共159.66公克。
警訊時，曾男坦承吸毒，否認販毒，毒品是在一家KTV，以2萬元向不知名男子購買來吸食。曾男並供稱，李姓少女係其弟弟的朋友，當天僅開車載其外出聊天，經警方初步篩驗，李姓少女未呈現吸食毒品反應，警方訊後依違反毒品危害防制條例將曾男送辦。
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