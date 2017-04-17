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8旬嬤失智迷途 警用人臉辨識助返家

2017-04-17  12:25

〔記者曾健銘／新北報導〕新北市新莊警分局中平派出所巡佐方銘進、警員梁育誠，日前上午執行巡邏勤務時接獲民眾報案指稱，新莊區中信街上有個老婦人疑似迷路，神情慌張地穿梭在車陣中，擔心老婦人發生危險，迅速到場關切。

經查老婦人疑似有失智症狀，不僅無法說出住家地址，就連自己的名子也記不清，頻頻喃喃自語：「我要回家！」警員一邊耐心安撫老婦人，一邊用警用電腦人臉辨識系統清查，不過一會兒就查出該名80歲鄭姓老婦人就住在附近。

正當警員準備護送老婦人返家時，路途中又巧遇鄭婦住家社區的總幹事，一眼認出她來：「阿嬤，你怎麼在這？」鄭婦一看見熟人頓時心安，最後警方與社區總幹事共同護送，平安將鄭婦送返幸福路的住家，讓家屬感激萬分。

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  • 警員與社區總幹事一起護送走失的鄭婦返家。（記者曾健銘翻攝）

    警員與社區總幹事一起護送走失的鄭婦返家。（記者曾健銘翻攝）

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