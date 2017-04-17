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癌末老翁久病厭世 服藥後跳橋自殺

2017-04-17  12:18

［記者黃淑莉／雲林報導］雲林斗南小東橋今天早上有男子跳橋意外，斗南消防分隊獲報前往救護，男子被救起時已失去意識，送醫急救傷重不治。

雲林縣消防局今天早上7點左右接獲民眾報案，指斗南田徑場附近小東橋有人跳橋自殺，消防局獲報出動救護車、救助器材車前往救護，石溪溪溪床乾涸、雜草叢生，男子躺臥在溪床草叢裡、鼻子流血，消防隊員以吊臂懸掛擔架垂降到11公尺橋下，將男子救上岸送台大雲林分院急救。

男子身上沒有證件，斗南分局新光派出所接獲消防局通知，研判男子應住附近，因此請小東里辦公處廣播協尋，家屬聽到廣播趕到醫院。

據指出，74歲陳姓老翁患有腎臟癌末期，疑久病厭世，昨晚向家人透露不想活了，沒想到早上騎腳踏車外出竟是去尋短。

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  • 陳姓老翁疑因久病厭世今天早上跳小東橋自殺，消防隊以吊臂將男子救起送醫仍傷重不治。（記者黃淑莉翻攝）

    陳姓老翁疑因久病厭世今天早上跳小東橋自殺，消防隊以吊臂將男子救起送醫仍傷重不治。（記者黃淑莉翻攝）

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