智障女子拿現金儲值易付卡 竟查出一樁性侵案
2017-04-17 12:10
［記者楊政郡／台中報導］台中市太平區一位中度智障女子（已成年），拿這300元現金到遠傳電信門市，要儲值易付卡，這個訊息遠傳門市人員通知監護人，因而查出一樁性侵案，鄰居尹姓男子105年12月16日晚上，見女子在工作場所門外排回，將她召進去性侵，事後給300元現金，女子拿去儲值意外查出這起性侵案，台中地院法官審酌審酌尹某無前科紀錄，判尹某3年4月徒刑。
判決書指出，105年12月16日晚上尹某在太平區工作場所，下班了在門口抽菸，發現中度智能障礙女「小珍」（化名），在門口徘徊，認有機可乘，向「小珍」招手，「小珍」就走進該處所，尹男利用她中度智能障礙，不懂抗拒，帶進該處1樓後方廁所內，脫去雙方衣物後， 撫摸甲女胸部、下體，接續將其陰莖插入甲女口腔、將其手指插入甲女陰道，以此乘機性交之方式，逞其慾望。
完事後尹某交付3百元給「小珍」，「小珍」就自行離去。同月24日「小珍」的父親，接獲遠傳門市店員通知，說「小珍」持現金前往儲值易付卡，過程有異，經父親詢問「小珍」又報警處理，循線查悉上情。
尹某在檢警偵查時都否認犯行，但案子起訴後，在法院程序庭及審理庭均坦承犯行，法官審酌被告無前科，為了逞一時性慾，必須付出沉痛代價，判處3年4月徒刑。
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