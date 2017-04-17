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上超商偷拍短裙女學生 工程師竟「忘我」...

2017-04-17  12:24

〔記者錢利忠／台北報導〕33歲李姓電腦工程師上超商購物，見到女學生穿短裙身材惹火，竟一時「凍袂條」，假裝蹲下綁鞋帶，趁機拿手機偷錄裙下風光，沒想到他鞋帶「綁太久」，被其他顧客察覺異狀報警，吃上妨害秘密官司；李男承認偷拍，辯稱工作壓力大才偷拍紓壓，台北地檢署將他起訴並聲請簡易判決處刑。

今年2月7日晚上7點多，任職某科技公司的李男，到北市西寧南路某超商購物，他見穿短裙的女學生身材火辣，一時按捺不住，竟假裝蹲低綁鞋帶，趁機開啟手機的錄影功能，由下往上偷拍裙底風光。

色膽包天的李男因對裙底風光太執著，竟偷拍到「忘我」，蹲地久久不起；其他顧客發現他拿手機偷拍女學生，立即通知店員並報警逮人，他這才「回神」嚇得想逃，但仍被店員及熱心民眾逮住。

沒前科的李男應訊時承認偷拍，指平日工作壓力大，才藉由偷拍紓壓；檢方勘查他的手機及記憶卡，查獲8張偷拍照，考量他已認罪，所以將他起訴，並建請法院宣告沒收作案用的手機及記憶卡。

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  • 李姓工程師在這間超商偷拍女學生裙底風光被逮。（資料照）

    李姓工程師在這間超商偷拍女學生裙底風光被逮。（資料照）

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