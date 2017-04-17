| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
新台幣午盤暫收30.316元 升值8.4分 健康保健室 智能生活體驗
 首頁 > 社會

違停拖吊進入車道 車主趕到也不還車

警方中壢區同慶路執行違停取締拖吊時，車主想移動車輛，警方上前攔阻。（翻攝臉書爆料公社）

2017-04-17  11:56

〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市警局交通大隊前天在中壢區同慶路便利商店前執行違規停車拖吊時，車主見狀想進駕駛座移車，執勤員警發現擔心危險，立即上前攔阻；3天前中原大學商圈也發生車主未知會拖吊人員，逕行開車門發動車輛強硬駛離，造成拖吊車受損。警方提醒車主強硬開走拖吊中車輛行為，除了違停罰單及移置保管費，還吃上妨害公務、毀損官司，得不償失。

市警局交通大隊指出，依據本市「桃園市政府違規車輛移置及保管作業規定」：「違規汽車遭拖離原來位置駛入車道前，駕駛人到達現場，執勤員警應立即指揮停止拖吊，經核對相關證件資料，查核無誤後，依法當場舉發，責令駛離。」，警方執行違規停車拖吊作業時均先播放警語告知民眾，若違規車輛尚未拖離進入車道前，駕駛即抵達現場者，員警將依規定當場製單舉發，並責令立即駛離。

但若是違規停車開單告發，貼上封條、上拖吊車輔助輪拖離進入車道，完成拖吊相關程序，車主除900元違規停車罰單，另得支付600元移置費，保管費每12小時100元。就算車主趕到場，依規定不能立即還車，車主得跑一趟拖吊場繳款領車。

違停車輛駕駛硬移車，造成拖吊車扒子變形無法正常拖吊車輛。（記者李容萍翻攝）

警方執行違停拖吊。（記者李容萍攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

Top
社會‧本日最多瀏覽
» 更多社會新聞
社會‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
韓式✧泡菜牛肉炒飯
廣式✧XO干貝醬
電鍋菜✧蒜蓉茄子
好吃苦瓜怎麼挑？
轉寄

標題：違停拖吊進入車道 車主趕到也不還車


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年4月17日‧星期一‧丁酉年三月廿一日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.