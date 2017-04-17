違停拖吊進入車道 車主趕到也不還車
2017-04-17 11:56
警方中壢區同慶路執行違停取締拖吊時，車主想移動車輛，警方上前攔阻。（翻攝臉書爆料公社）
〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市警局交通大隊前天在中壢區同慶路便利商店前執行違規停車拖吊時，車主見狀想進駕駛座移車，執勤員警發現擔心危險，立即上前攔阻；3天前中原大學商圈也發生車主未知會拖吊人員，逕行開車門發動車輛強硬駛離，造成拖吊車受損。警方提醒車主強硬開走拖吊中車輛行為，除了違停罰單及移置保管費，還吃上妨害公務、毀損官司，得不償失。
市警局交通大隊指出，依據本市「桃園市政府違規車輛移置及保管作業規定」：「違規汽車遭拖離原來位置駛入車道前，駕駛人到達現場，執勤員警應立即指揮停止拖吊，經核對相關證件資料，查核無誤後，依法當場舉發，責令駛離。」，警方執行違規停車拖吊作業時均先播放警語告知民眾，若違規車輛尚未拖離進入車道前，駕駛即抵達現場者，員警將依規定當場製單舉發，並責令立即駛離。
但若是違規停車開單告發，貼上封條、上拖吊車輔助輪拖離進入車道，完成拖吊相關程序，車主除900元違規停車罰單，另得支付600元移置費，保管費每12小時100元。就算車主趕到場，依規定不能立即還車，車主得跑一趟拖吊場繳款領車。
違停車輛駕駛硬移車，造成拖吊車扒子變形無法正常拖吊車輛。（記者李容萍翻攝）
警方執行違停拖吊。（記者李容萍攝）
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