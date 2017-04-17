經通訊軟體詐騙去年破億 警：臉書已配合調查
民進黨台北市議員謝維洲今上午陪同江姓Line詐騙受害人召開記者會，呼籲民眾小心受害。（記者何世昌攝）
〔記者何世昌／台北報導〕通訊軟體詐騙層出不窮，去年Line及Facebook詐騙發生近500起，詐騙金額破1億元，但僅半數破案。民進黨台北市議員謝維洲今上午陪同江姓Line詐騙受害人召開記者會，呼籲民眾小心受害。北市刑大表示，通訊軟體詐騙多涉及境外IP導致調查困難，但經警政署溝通後，Facebook多會配合調查；但Line還需視個案申請。
江姓Line詐騙受害人表示，2015年11月19日友人LINE帳號遭盜，並傳訊借2萬，她當下未查即匯款借錢，事後才驚覺被詐騙。警方調查發現，匯款帳號為歐付寶帳號，並於37分鐘內被歹徒全數拿去買遊戲虛擬寶物，且當日遊戲帳號遭停權；最後僅追蹤到跳板IP及假帳號，破案機率儼然無望。
謝維洲表示，通訊軟體層出不窮。根據市刑大資料統計資料顯示，去年Line及Facebook詐騙發生近500起，詐騙金額破1億元。
進一步分析資料，Line自2014年進入台灣迄今逾3年載，截至今年3月，累積1226件詐騙案，累積詐騙金額高達破1億元，但僅346件破案；換言之，破案率低於3成。
至於Facebook部分，2014至今年3月，Facebook累積476件詐騙案、累積詐騙金額6554萬餘元，但僅260件破案；換言之，破案率約5成。
北市刑大科技犯罪偵查隊隊長鄭國隆表示，經警政署溝通後，Facebook多會配合調查，但Line仍需個案申請；但即使通訊軟體願意配合提供資料，仍會面臨身份驗證瓶頸，因為犯案者可能使用假資料，這部分還需透過法務部或內政部警政署協助。
至於ApplePay近日登台，新型態犯罪會否興起？鄭國隆認為，民眾毋須擔心，因為事前法務部、金管會等中央部會已與Apple達成相關協議才允許登台。
鄭國隆提醒，民眾在使用電腦更新時也可能已被植入木馬程式，導致帳號即易遭盜用，呼籲民眾，若接受好友借款訊息，一定要透過實體查訪，不要輕易匯款。謝維洲也叮嚀，面對網路詐騙要提高警覺，並熟記「一不三要」口訣：不輕易轉帳、要打165專線確認、要撥打對方電話確認、要常更換密碼。
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