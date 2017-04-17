玩線上遊戲留言罵人 她被北檢傳喚出庭...

2017-04-17 11:59

〔記者錢利忠／台北報導〕陳姓女子玩線上遊戲「名將列傳」，結識女玩家小青（化名）及暱稱「小凱」的玩家，陳女疑因玩遊戲時與小青積怨，透過遊戲頻道與小凱一同影射並調侃小青「她有病就該去看醫生」，兩人因此遭小青提告妨害名譽；台北地檢署認為，兩人的言論雖會使小青不悅，但對話並未指名道姓，難認定減損小青的社會評價，所以將兩人不起訴。

去年3月間，陳女與小凱兩度在遊戲頻道中，使用暱稱公開評論並影射小青「自己有病還不敢承認」、「她有病就該去看醫生」、「連她老公死都沒哭過這算人嗎」等語，小青經其他玩家轉告後，怒告兩人妨害名譽。

陳女應訊時承認使用暱稱留言，但否認辱罵小青；她辯稱遊戲裡會有人互罵，她看到後才回應，當時有人罵別人欠錢，大家都有回文，她沒有指名是誰，是告訴人自己對號入座。

檢方勘查相關對話內容發現，相關辱罵字眼是陳女與小凱對話時，小凱所留言，與小青無關；此外，該遊戲暱稱可隨意更換，兩人留言時並未指名道姓，也沒揭示足以連結至告訴人的個資，難認定貶抑告訴人在真實社會的地位及評價，認為罪證不足。