宜蘭員山大貨車、機車相撞 釀1死1傷

員山大貨車與機車相撞，機車1人當場死亡，1人急救中。（記者簡惠茹攝）

2017-04-17 11:38

〔記者簡惠茹／宜蘭報導〕宜蘭縣員山鄉發生大貨車與機車相撞，機車騎士與乘客1死1傷，貨車上還夾著頭髮，現場甚至有牙齒掉落，可見撞擊力道之大。附近民眾表示，就像聽到一聲爆炸聲，一出來查看就看到2人倒在血泊當中，相當可怕。

機車騎士28歲吳男載著21歲趙女，今天上午10點21分，行經員山鄉尚深路168巷7號前，在十字路口撞上橫向直行的大貨車左側方，現場甚至看到牙齒掉落，可見撞擊力道之大，吳男到院前死亡，趙女頭頸部有明顯傷勢，沒有生命徵象，仍在陽大醫院搶救中。

附近民眾正在耕田，突然聽到非常大的爆炸聲嚇了一跳，看到現場女生帶著安全帽躺在地上，男生則趴在一攤血跡中，拖鞋掉落、機車支離破碎，已經不見機車車頭原狀，機車後座物品散落一地，貨車左側方還疑似夾著頭髮，63年次林姓貨車司機自己也驚魂未定，他表示，他正開著空車要到員山，當時閃避不及，沒想到發生這樣的事情。

警方表示，貨車司機酒測值為0，貨車當時由南往北直行尚深路，機車由尚深路168巷由西向東直行，由於該路口是沒有號誌的交叉路口，機車屬於支道車未讓幹道車先行、大貨車行駛幹道上則未注意車前狀況而導致車禍發生，詳細肇事原因尚在調查中。

（更新時間：12:42分）