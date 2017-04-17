不滿亂講話 恐怖情人朝女友掃射鋼珠彈
2017-04-17 11:21
〔記者楊政郡／台中報導〕19歲詹姓男子不滿王姓前女友亂講話，又與其他男性聊天，在中市大里區租屋處持鋼珠彈手槍，朝王女身體、腿部掃射30幾發，鋼珠彈還穿進腳板，又嗆聲「妳嘴巴這麼賤，直接拿針縫起來」、「信不信從妳嘴巴開槍」等語，王女就醫時向醫護人員控訴。檢方依恐嚇罪起訴，傷害部分王女撤回告訴，槍械部分送鑑定中另案偵辦。
起訴書指出，19歲詹男與王女原是同居男女朋友，兩人分手後，105年11月30日王女回到兩人大里區租屋處，詹男不滿王女向他人說起兩人分手原因，又不滿王女與其他男性聊天，詹竟持鋼珠彈改造手槍，朝王女下半身、腿部掃射，造成膝蓋挫傷、左腳板撕裂傷，1顆鋼珠彈還穿進腳板。
王女嚇得躲進廁所，詹男在外嗆聲「妳嘴巴這麼賤，直接拿針縫起來」、「直接把你載到山上處理掉」，命王女從廁所出來，把手槍塞進王女嘴巴，又嗆「嘴巴這麼賤，信不信從妳嘴巴開槍」，詹男發現鋼珠彈留在王女腳板，「妳自己挖出來，挖不出來，我就再補一發進去」等語，就像暴力寫實片電影情節，王女心生畏懼。
事後詹男送王女就醫，利用就醫機會，王女告知醫護人員，向警方求救才查知上情。
詹男到案矢口否認，辯稱兩人是情侶，他是在把玩手槍不小心擊發，她進廁所單純是上廁所，把玩手槍過程王女說腳痛，才發現她腳受傷，馬上將她送醫，沒有對她嗆聲等等，可是王女指述明確，且從受傷的情形來看，多處點狀挫傷，非不小心射擊的情形，是事後卸責之詞。
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