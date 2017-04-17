宮廟委員喬感情事挨槍 開槍男判關4年還罰5萬元

2017-04-17 11:26

〔記者吳昇儒／基隆報導〕男子黃福來聽聞好友的閨密被一名陳姓男子下藥性侵，去年9月21日帶槍前往陳家質問。陳男的父親見狀，找來隔壁宮廟的陳姓委員幫忙「喬」。陳姓委員卻持棍棒出來談判，引起黃男不滿，朝他大腿開槍後逃逸。基隆地方法院認為，黃男開槍傷人屬於傷害罪，被害人已撤告不受理，另黃男持有槍枝部分，判處有期徒刑4年，併罰5萬元。

檢警調查，41歲黃福來與王姓女子相識多年，案發前聽聞王女提及自己的沈姓閨密被一名陳姓男子下藥性侵，嚥不下這口氣。黃男聽聞之後，決定幫忙出氣，便攜帶槍枝吆喝3名友人一同到陳男位於基隆的家中理論。

黃男等人抵達後，卻發現只剩陳父待在家中，要求他將兒子找出來談，陳父擔心孩子有危險，便打給隔壁宮廟的陳姓委員幫忙，未料雙方一言不合發生爭執。

49歲陳姓委員從後車廂拿出棍棒，黃男則拿出預藏的槍枝往他的大腿開了一槍，再徒手毆打被害人頭部，一夥人隨即離去。

警方追查犯案車輛，找到黃男友人，再循線找到他落腳在桃園市龜山區某汽車旅館，將黃男拘提到案，並在黃男的女友家中，起出犯案的改造槍枝及子彈。

黃男曾向檢察官表示，是受到王姓女友人指揮才會到現場，承認有開槍及毆打被害人的事實，但完全沒有要置他於死地的意圖，本來只是想嚇嚇他，卻不慎打到他的左腿。王女則向檢察官供稱，不知道黃男有帶槍更不知道他會朝宮廟委員開槍。檢察官認定，黃、王2人已涉犯殺人未遂及槍砲彈藥刀械管制條例，將兩人起訴。

基隆地方法院法官則認為，黃男開槍部位，並非想致人於死地，應涉犯傷害罪，但與對方已經達成和解，且被害人已經撤告不予受理；另黃男持有槍枝觸犯槍砲彈藥刀械管制條例，判處他有期徒刑4年，併罰5萬元，罰金得易服勞役50天折抵。另王女部分，因證實不知黃男持有槍械，判處無罪。