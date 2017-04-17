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賄選賴給樁腳 苗栗前議員呂明亮判3年10月定讞

2017-04-17  11:13

〔記者楊國文／台北報導〕苗栗縣前無黨籍議員呂明亮在3年前的「九合一」選舉期間，亮出憂鬱症藥物，打出「同情牌」，請求國民黨籍市民代表候選人吳慧貞等人幫他賄選，被調查局盯上後，呂明亮迅速「變臉」，要求吳慧貞扛起刑責，還厚臉皮強調「坐牢也沒什麼，就沒自由而已」，吳慧貞拒揹黑鍋，咬出呂明亮涉案，最高法院今依選罷法的「交付賄賂罪」，判呂明亮徒刑3年10月，褫奪公權5年定讞。

至於呂明亮的縣議員職位，經檢方提起當選無效之訴，去年2月已被判當選無效確定。

判決書指出，呂明亮是103年11月29日投票的苗栗縣第1選區當選人，吳慧貞（國民黨籍，判處1年10月，褫奪公權4年，緩刑5年確定）是苗栗市民代表第2選區候選人，鄒玉梅則是苗栗市市長候選人（103年9月車禍身故），這3人於103年8月間，在苗栗市綠苗里土地公廟旁聚餐，呂明亮當眾拿出憂鬱症的藥，打同情牌央求吳慧貞、鄒玉梅幫他助選。

同年9月22日，在呂明亮的同意下，鄒玉梅交給吳慧貞3萬元，以每票500元於苗栗市勝利里賄選，苗栗縣調查站卻於11月6日晚間約談樁腳與選民，呂明亮立即打電話約吳慧貞見面。

吳慧貞指控說，2人見面後，呂明亮要她扛賄選刑責，她自認扛不起來，呂明亮竟說：「坐牢也沒什麼，就沒自由而已」，又說「妳趕快離開苗栗，等選舉完再出來」，她很害怕，連夜搭火車到台中市，躲在小飯店內，隨後被通緝，同年12月1日到案。

呂明亮則辯稱，他沒有拿錢給鄒玉梅，也沒有委託吳慧貞買票，也未說「坐牢也沒什麼」等話，是出自好意，請吳慧貞去投案，吳慧貞為求自己脫罪，才會「硬咬我」。

不過，台中高分院不採信，依據公職人員選舉罷免法交付賄賂罪，判呂明亮3年10月徒刑，褫奪公權5年。呂不服提出上訴，最高法院今駁回上訴案定讞。

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  • 最高法院判處苗栗縣前無黨籍議員呂明亮3年6月徒刑定讞。（資料照）

    最高法院判處苗栗縣前無黨籍議員呂明亮3年6月徒刑定讞。（資料照）

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