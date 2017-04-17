女警好功夫！一招「黃鶯別翅」逮到通緝犯

甫自學校結訓分發到派出所見習的女警何巧琪。（記者許國楨翻攝）

2017-04-17 11:08

〔記者許國楨／台中報導〕甫自學校結訓分發到派出所見習的女警何巧琪，上週五跟隨警員徐孟群執勤實習時攔查一部違規小貨車，因公共危險案遭通緝的吳姓駕駛先假意配合，接著一個轉身想趁機落跑，在旁警戒看似柔弱的何員見狀一個箭步，使出逮捕術「黃鶯別翅」制伏，讓所內學長們刮目相看。

台中市第六分局永福派出所警員徐孟群、見習女警何巧琪當天執行交通稽查勤務，在西屯區玉門路發現一部小貨車違規紅燈右轉，立即示意63歲的小貨車吳姓駕駛停車，吳男先是假裝未帶證件，又央求警方只是小違規不要開單。

但徐員進一步查詢，赫然發現吳男因酒駕不能安全駕駛，遭彰化地院發布公共危險案通緝，此時吳男轉身想要趁機落跑，遭一旁警戒蒐證的女警何巧琪使出一招警用逮捕術「黃鶯別翅」，當場將吳姓通緝犯壓制逮捕。

吳男供稱，自以為小違規且碰到身材看似柔弱女警想蒙混過關，豈知女警盤查仔細又有靈巧身手，只得認栽。

永福所長徐國清表示，24歲的何員擁有國立高雄大學法律系高學歷，今年1月甫自學校結訓分發到該所進行為期6個月實務訓練，期間由學長指導員帶領實務訓練擔服共同勤務，遇到身材壯碩的通緝犯卻不畏懼，並利用所學逮捕通緝犯，實屬難能可貴。