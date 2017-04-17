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毒蟲約女網友吃宵夜 竟因這件事讓他GG了

2017-04-17  11:00

〔記者黃良傑／高雄報導〕染毒的吳姓男子交女網友，首度約出吃宵夜，沒想到高姓女網友忘戴安全帽，吸引新興警方攔查，機車置物箱內查獲含MDMA咖啡包（2.63克）及K他命一包（1.16克）。

中山所今指出，昨凌晨帶回一對男女偵辦，包括吳姓吊車司機（29歲）和高姓女網友（31歲），吳男約女網友吃宵夜，騎機車載高女行經自立路口，因高女未戴安全帽，被所長黃國書發現攔下取締，吳男被攔檢，驚訝地問後座高女：「咦，妳怎麼沒戴安全帽？我剛不是有叫妳帶出來嗎」。

高女表示，她和吳男是在聊天室認識的網友，因剛好住在附近，就約出來吃宵夜聊天，一時貪圖方便才未戴安全帽；吳男則佯裝配合警方檢查，大方地翻開身上背包。

當吳男打開置物箱受檢時，所長見吳男遲疑了一下，且掀起置物箱時「順勢」先拿起車內紙袋，另一手忙亂翻給員警看，黃所長要求打開紙袋看看，用手電筒往紙袋內一照，果然發現K盤，吳男只好當場坦承吸毒。

吳男推稱：「我只是把K捲進去菸內吸食，不是整個K粉吸進鼻子」，員警怒斥「不都一樣」，黃國書還勸「這不是罰錢的問題，吸K膀胱會壞掉」，因路旁有賣鹹酥雞的店家，吳男自覺不好意思，警方將2人帶回偵訊，另從側背包夾縫中搜出含MDMA咖啡包1包（重2.63克）及K他命一包（重1.16克）。

沒有毒品前科的吳男供稱，因從事吊車司機工作，每天都很疲累，2、3個月前在聊天室跟網友聊到工作很累，網友建議吸K提神，就這樣陷入毒品漩渦，高女因未載安全帽害網友吳男被送辦內疚，不停向吳男道歉，員警說：「是他自己的問題，不吸毒就沒事了」。

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  • 吳姓吊車司車約女網友吃宵夜，因後座女網友未戴安全帽被攔，讓警方意外查獲他攜毒、吸毒。（記者黃良傑翻攝）

    吳姓吊車司車約女網友吃宵夜，因後座女網友未戴安全帽被攔，讓警方意外查獲他攜毒、吸毒。（記者黃良傑翻攝）

  • 吳姓吊車司機（右）約女網友吃宵夜，因後座女網友（左）未戴安全帽被攔，意外被警方查獲他攜毒、吸毒。（記者黃良傑翻攝）

    吳姓吊車司機（右）約女網友吃宵夜，因後座女網友（左）未戴安全帽被攔，意外被警方查獲他攜毒、吸毒。（記者黃良傑翻攝）

  • 吳姓吊車司機（右）約女網友吃宵夜，因後座女網友未戴安全帽被攔，意外被警方查獲他攜毒、吸毒。（記者黃良傑翻攝）

    吳姓吊車司機（右）約女網友吃宵夜，因後座女網友未戴安全帽被攔，意外被警方查獲他攜毒、吸毒。（記者黃良傑翻攝）

  • 警方查扣毒品。（記者黃良傑翻攝）

    警方查扣毒品。（記者黃良傑翻攝）

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