| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
 首頁 > 社會

蘇澳波麗士「好鼻師」 男子拉K被逮

2017-04-17  10:10

［記者江志雄／宜蘭報導］宜蘭縣警局蘇澳分局馬賽派出所副所長邱喆宇、警員周孟瑩，執行巡邏勤務，撞見一名李姓年輕人吸菸，邱喆宇有多年緝毒經驗，練就「好鼻師」功力，聞出李男拉K，在他身上查獲K他命毒品，今天依違反毒品危害防制條例移送法辦。

邱喆宇等2人昨晚8點多到派出所轄區巡邏，發現29歲李姓男子在廟宇旁涼亭吸菸，對方見到警方時表情緊張，2警察覺有異趨前關心詢問，邱靠近李男便聞到K他命臭味，研判他應在抽K菸，便加以盤查，起出一包毛重0.78公克K他命，隨即帶回派出所偵辦。

☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

相關影音

廣告
  • 蘇澳分局馬賽派出所副所長邱喆宇（左），以好鼻師功力，查獲李男（中）拉K，右為警員周孟瑩。（記者江志雄翻攝）

    蘇澳分局馬賽派出所副所長邱喆宇（左），以好鼻師功力，查獲李男（中）拉K，右為警員周孟瑩。（記者江志雄翻攝）

  • 警方從李男身上查獲K他命。（記者江志雄翻攝）

    警方從李男身上查獲K他命。（記者江志雄翻攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

Top
社會‧本日最多瀏覽
» 更多社會新聞
社會‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
韓式✧泡菜牛肉炒飯
廣式✧XO干貝醬
電鍋菜✧蒜蓉茄子
好吃苦瓜怎麼挑？
轉寄

標題：蘇澳波麗士「好鼻師」 男子拉K被逮


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年4月17日‧星期一‧丁酉年三月廿一日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.