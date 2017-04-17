蘇澳波麗士「好鼻師」 男子拉K被逮

2017-04-17 10:10

［記者江志雄／宜蘭報導］宜蘭縣警局蘇澳分局馬賽派出所副所長邱喆宇、警員周孟瑩，執行巡邏勤務，撞見一名李姓年輕人吸菸，邱喆宇有多年緝毒經驗，練就「好鼻師」功力，聞出李男拉K，在他身上查獲K他命毒品，今天依違反毒品危害防制條例移送法辦。

邱喆宇等2人昨晚8點多到派出所轄區巡邏，發現29歲李姓男子在廟宇旁涼亭吸菸，對方見到警方時表情緊張，2警察覺有異趨前關心詢問，邱靠近李男便聞到K他命臭味，研判他應在抽K菸，便加以盤查，起出一包毛重0.78公克K他命，隨即帶回派出所偵辦。

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