浪費公帑！ 消防局災情勘查車竟變成送餐車

餐廳工作人員將籃子等物品一併放進車內，後車廂隱約可見擺盤的水果。（記者吳昇儒翻攝）

2017-04-17 01:53

〔記者吳昇儒／基隆報導〕基隆一名王姓民眾14日晚間8時許，駕車行經暖暖街某餐廳外時，目光被一輛紅色消防車吸引，定睛一看後方居然裝著餐廳擺盤好的水果。王男認為不可思議，下車再次確定自己有沒有眼花，後來發現餐廳人員把一些籃子也搬上車，隨後駕車往其他方向前進。王男則認為，實在太扯了，消防公務車居然淪為送餐車。

王姓男子向記者表示，自己家住在附近，路過時發現餐廳門外停著一輛紅色廂型車，上方還有紅色警示燈，定睛一看居然是消防隊的車子，後車廂竟擺著10盤切好的水果，接著就看到餐廳人員將籃子搬上車，隨即往暖暖街深處開去，同行的還有一輛小貨車，感覺就像是去送餐點。

因為覺得有點詭異，趁工作人員搬運時用手機拍下照片，回家一看發現居然是基隆市消防局災情勘查車，上面還寫著「暖暖41」。

基隆市消防局表示，當天暖暖分隊為慰勉同仁辛勞、並慶祝同仁即將大婚，主管及義消同仁特別向餐廳預定餐食，然考量消防同仁需在隊待命救災，無法隨意離隊，加上分隊並無後勤車輛配置，因此派出勘查車輛前往載取菜餚，惟車輛使用方式確有不妥，已責由督察單位調查，也將依規定懲處。

一名消防隊主管表示，災情勘查車屬救災車輛，依規定只有執行救災勤務才能出勤使用，另有消防後勤車、消防查察車，是屬於消防勤務車，則是平時可以開車出去洽公；消防勤務車（消防後勤車）和救災車（災情勘查車）的差別，就是後續每年牌照稅、燃料稅，救災車不用繳，勤務車要繳燃料稅。

一般而言，運送餐點會請同仁使用消防勤務車協助，因分隊也有買菜，購物的需求，但也有部分縣市因車輛不足，會把後勤車改當作災情勘查車使用，如何配置則交由縣市消防局自行決定。