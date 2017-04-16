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台中1男子車內燒炭輕生 意識不清送醫搶救

2017-04-16  21:59

〔即時新聞／綜合報導〕今日晚上8點多，在台中市傳出一起燒炭輕生的案件。一名年約26歲的男子，在車內燒炭被警消救出，目前意識不清送往中國醫藥大學附設醫院急救。

根據《蘋果日報》報導，這起事件發生在北屯區軍福十三路和和順路的交叉路口，第五分局東山派出所接獲自殺專線的通報，警方隨即聯絡消防局派員前往協助破壞車窗，把男子救出。

自由電子報關心您︰自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，社會處處有溫暖，一定能度過難關。
自殺防治諮詢安心專線：0800-788995
生命線協談專線：1995。
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  • 一名年約26歲的男子，在車內燒炭被警消救出，目前意識不清送往中國醫藥大學附設醫院急救。（擷取自Google Map）

    一名年約26歲的男子，在車內燒炭被警消救出，目前意識不清送往中國醫藥大學附設醫院急救。（擷取自Google Map）

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