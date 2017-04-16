台中1男子車內燒炭輕生 意識不清送醫搶救
2017-04-16 21:59
自由電子報關心您︰自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，社會處處有溫暖，一定能度過難關。
〔即時新聞／綜合報導〕今日晚上8點多，在台中市傳出一起燒炭輕生的案件。一名年約26歲的男子，在車內燒炭被警消救出，目前意識不清送往中國醫藥大學附設醫院急救。
根據《蘋果日報》報導，這起事件發生在北屯區軍福十三路和和順路的交叉路口，第五分局東山派出所接獲自殺專線的通報，警方隨即聯絡消防局派員前往協助破壞車窗，把男子救出。
自由電子報關心您︰自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，社會處處有溫暖，一定能度過難關。
自殺防治諮詢安心專線：0800-788995
生命線協談專線：1995。
張老師專線：1980
看更多！請加入自由時報粉絲團
社會‧本日最多瀏覽
網友回應
熱門新聞
- （更新）台版《太陽的後裔》卡司曝光 8塊肌的他是男主角
- 美副總統訪韓前 北韓試射飛彈失敗
- 非做不可》對體育改革灰心 「泳后」怒吼：台選手做錯什麼？
- 每天看照洩思念 Hebe美聲唱出《人間》歡迎勁寶
- 藤岡靛人氣跌 占卜師去年就唱衰
- 玩具圖書館 屏東再增1據點
- 雙北共爭「前瞻」？ 柯：誰跟他有共識
- 馬林魚逆襲 換大都會輸1分
- 美景藏險 詩人籲少種落羽松
- 北韓是故意試射失敗？ 中國軍事專家：金正恩有智慧
- 羽球》球后戴資穎拍落瑪琳 跨季17連勝、5連冠
- 明天親赴前瞻公聽會 朱立倫：拜託立院支持
- 長榮航彩繪機嘉年華 三麗鷗明星助陣
- 保時捷複刻套件 產學合作開發
- 【花編圖書館】451 度的世界
- （影音）嫁做台塑媳後首露面 麻衣發願做公益回饋台灣
- 高雄拉票被女子嗆聲 吳敦義：讚賞她的勇氣
- 《TAIPEI TIMES 焦點》Environmentalists call for protection of Taoyuan reef
- NBA》老卡特還能飛！40歲在季後賽灌籃感動球迷（影音）
- 傑米羅奎爾慟失創團元老 46歲陶比癌逝
- 超猛！豬哥亮還沒出院 XX找上門
- 澎湖查獲中國子母型漁船越界 對方蛇行拒檢
- 世大運反恐 警署嚴防四狀況
- 遊客狂喜！馬祖藍眼淚爆量開始了
- 熊一蘋／少年經事 － 上
- 中職》高國慶趕進度 1500安下週有望達陣
- 這10種客人遇到超無言 飲料店員工發文被推爆！
- 客家重量級畫家曾現澄90紀念展 首見書信、畫具
- 苗栗寄養家庭僅40戶 兒少安置需排隊
- 日本LPGA》Vantelin女子公開賽 西山由香里贏得冠軍
- 自由開講》賞「螢」，究竟看見甚麼？！
- 小檔案─黃緣螢
- 3個月送出200萬 胡瓜節目快做不下去
- 音樂巨擘接力 讓台灣很貝多芬
- 中職》中信兄弟連3打席開轟 擊敗Lamigo桃猿
- 八田銅像被砍頭 賴清德：5月8日前修復
- 資安管理法草案 拚月底提報政院院會
- 中廣遭綠營追殺？ 他挺蔡政府「收回公共財」
- （影音）飽足美食 Red Velvet秀口技甜喊「不要不要」
- 別想歪！色情網站Pornhub提供女大生76萬獎學金
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：台中1男子車內燒炭輕生 意識不清送醫搶救
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分