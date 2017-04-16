黎姓女子掉落梧棲漁港 岸巡急救上岸

2017-04-16 23:12

〔記者歐素美／台中報導〕今天下午3點左右，一名婦女突然掉進梧棲漁港，海巡署中部地區巡防局第三海岸巡防總隊梧棲安檢所人員發現，趕緊通報救援，幸運將該名婦女救起送往童綜合醫院，院方表示，該名婦女因胸痛不小心落海，因溺水而出現心肺炎，目前還在加護病房觀察。

第三岸巡隊表示，岸巡人員下海將女子搶救上岸，並施以CPR急救，經搶救後女子恢復呼吸、心跳，但意識模糊，且頭部右上方有明顯擦傷，經台中港務消防隊防風林分隊救護車送往梧棲童綜合醫院救護。

經警方初步調查，落海婦人為56歲的黎姓婦人，家住台中市潭子區。黎女送醫後恢復意識，她向救護人員表示，到梧棲漁港岸邊時，因突然胸痛氣喘，才不小心落海；童綜合醫院經檢查發現黎姓婦人疑溺水出現雙側心肺炎，目前將她送往加護病房治療觀察。