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黎姓女子掉落梧棲漁港 岸巡急救上岸

2017-04-16  23:12

〔記者歐素美／台中報導〕今天下午3點左右，一名婦女突然掉進梧棲漁港，海巡署中部地區巡防局第三海岸巡防總隊梧棲安檢所人員發現，趕緊通報救援，幸運將該名婦女救起送往童綜合醫院，院方表示，該名婦女因胸痛不小心落海，因溺水而出現心肺炎，目前還在加護病房觀察。

第三岸巡隊表示，岸巡人員下海將女子搶救上岸，並施以CPR急救，經搶救後女子恢復呼吸、心跳，但意識模糊，且頭部右上方有明顯擦傷，經台中港務消防隊防風林分隊救護車送往梧棲童綜合醫院救護。

經警方初步調查，落海婦人為56歲的黎姓婦人，家住台中市潭子區。黎女送醫後恢復意識，她向救護人員表示，到梧棲漁港岸邊時，因突然胸痛氣喘，才不小心落海；童綜合醫院經檢查發現黎姓婦人疑溺水出現雙側心肺炎，目前將她送往加護病房治療觀察。

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  • 黎姓婦人不小心落海，岸巡人員將她救起並施以CPR急救。（記者歐素美翻攝）

    黎姓婦人不小心落海，岸巡人員將她救起並施以CPR急救。（記者歐素美翻攝）

  • 台中港務消防隊防風林小隊以救護車將黎姓婦人送往童綜合醫院治療。（記者歐素美翻攝）

    台中港務消防隊防風林小隊以救護車將黎姓婦人送往童綜合醫院治療。（記者歐素美翻攝）

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