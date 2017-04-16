清大男學生疑厭食症猝死租屋處 家人悲慟
2017-04-16 23:03
［記者洪美秀／新竹報導］清華大學1名大三學生14日被家人發現猝死在租屋處，猝死原因疑因厭食症引發營養不良所致，但真正原因還待檢警相驗。清大校方表示，這名男學生是因多日未與家人聯繫，也未到校上課，經家人到租屋處才發現孩子猝死在租屋處，現場沒有打鬥痕跡，排除他殺，雖有送醫仍回天乏術。
清大校方難過表示，據了解，這名學生過去曾有厭食症就醫紀錄，一度休學在家治療，這陣子情況好轉，才又再度回到學校上課，對於學生發生這樣的情形相當難過，強調學校在大一新生進校時都會有新生健康檢查，學校也提供健康體位的參考，包括健康餐飲的諮詢等，但校內營養師並無這名學生有關營養不良的紀錄，未來會加強學生住宿或外宿的餐飲健康輔導。
據警方轉述，這名男大學生有170公分，但體重僅有39公斤，已達營養不良層級，家人也表示曾有厭食症紀錄，但經過治療已好轉，是否因其他壓力導致厭食症復發，還需要檢警進一步相驗確認。
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