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夫控多年不行房 妻回嗆受不了A片高難度動作

2017-04-16  22:10

〔記者楊國文／台北報導〕電腦公司楊姓負責人以妻子生下女兒後，至今已20多年拒絕行房，還動輒以「你是不是男人」等話羞辱他為由，訴請離婚，楊妻回嗆丈夫愛看A片，竟要求她模仿「高難度性愛動作」才會無行房意願，且丈夫有外遇影響婚姻幸福。高等法院認定兩夫妻訴訟中互不聞問，且當庭交相指責，已難維繫婚姻，判准離婚。可上訴。

楊男主張，和妻子81年結婚，婚後生下女兒，但2人個性不合，婚後屢起爭執，妻子卻拒絕和他溝通，夫婦從82年底即分房，他要求行房均遭拒絕，而女兒的教育費用、生活費均由他負擔，因妻子年薪約百萬，他要求她也分擔家庭生話費用，竟被她以「你是不是男人」等話羞辱，前年只好帶著女兒搬離住處，因夫妻兩人婚姻已名存實亡，因此訴請判准離婚。

楊妻指稱，和丈夫婚後感情良好，她從未拒絕行房，只是因為丈夫喜愛看A片，經常要求她做出片中「高難度」或「不合理」動作，她因此未和丈夫行房。

她也表示，婚後生活必需品、水電費用都由她支出，這是兩造分擔家庭生活的約定事項，她並指控丈夫和張姓女子往來密切、泡湯、出遊，並於深夜密集通電話和簡訊連繫，2人間有不正常男女關係，才是造成兩造婚姻關係無法維持主因，她沒有過失。

審理時，楊男夫婦成年女兒證稱，楊男夫婦時常吵架，復合機率不大，即使復合，也不會理對方。張姓女子也作證指出，楊男確有追求過她，但2人僅為普通朋友關係。

高院認為，楊男和妻子婚姻溝通不良，且互相指責對方，已無互信基礎，難以維繫婚姻，此外雙方均有過失責任，判准2人離婚。

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  • 電腦公司楊姓負責人以妻子生下女兒後，至今已20多年拒絕行房，還動輒以「你是不是男人」等話羞辱他為由，訴請離婚，楊妻回嗆丈夫愛看A片，竟要求她模仿「高難度性愛動作」才會無行房意願。（情境照）

    電腦公司楊姓負責人以妻子生下女兒後，至今已20多年拒絕行房，還動輒以「你是不是男人」等話羞辱他為由，訴請離婚，楊妻回嗆丈夫愛看A片，竟要求她模仿「高難度性愛動作」才會無行房意願。（情境照）

  • 高院認為兩人已無互信基，欠缺維繫婚姻意願，判准兩人離婚。（記者楊國文攝）

    高院認為兩人已無互信基，欠缺維繫婚姻意願，判准兩人離婚。（記者楊國文攝）

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