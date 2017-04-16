男開瓦斯企圖輕生又抽煙 濃度低沒罪

2017-04-16 22:19

〔記者王定傳／新北報導〕新北市吳姓男子去年4月間因情緒壓力過大，在住處開瓦斯企圖輕生，又拿打火機點香菸抽，涉公共危險罪嫌；新北地院法官認為，當時他住處測到VOC有機氣體最大濃度為31ppm，遠低於丙烷爆炸下限2萬多ppm，CO一氧化碳為4ppm，也低於致生輕微生理症狀所需的100ppm，判決無罪，可上訴。

去年4月2日凌晨1時許，吳男因心情不好，打開住處瓦斯桶，企圖輕生，後來吳男友人及1999社工人員，以電話安撫其情緒後，吳男才打開大門，卻拿打火機點菸抽，警方到場將他法辦，檢方認為他觸犯「漏逸或間隔蒸氣、電氣、煤氣或其他氣體，致生公共危險者」起訴。

吳男辯稱，他只是開啟瓦斯桶開關要吸食幾口瓦斯輕生而已，只有開幾秒，不是故意讓煤氣瓦斯洩漏。

法院調查，丙烷爆炸下限是百分之2左右（換算約2萬多ppm），而一氧化碳影響人體嚴重性中最輕微者，會產生頭痛、昏沈、噁心、肌肉無力等症狀，但須暴露在高達0.01％（即100ppm）含量一氧化碳達6至8小時，才會有此暫時性輕微生理影響。

法官認為，當日凌晨1時24分許，消防人員在吳男住處廚房測到VOC有機氣體最大濃度為31ppm（即百萬分之31），遠低於爆炸下限，而一氧化碳最大濃度為4ppm（即百萬分之4），也低於致生輕微生理症狀所需的0.01％，因此判決無罪。

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