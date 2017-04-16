以為是詐騙電話 舅跨海尋姪女相隔37年奇蹟重逢

2017-04-16 22:33

〔記者鄭景議／台北報導〕住在韓國的舅舅37年前就與自己的台灣姪女斷了音訊，竟在日前上演奇蹟式的感人重逢；葉姓姪女37年前媽媽因故去世後，就與娘家的親人都斷了音訊，張姓舅舅雖然知道自己在台灣有個親生姪女，但是過去想要透過管道找姪女總是不得其法，近日找上台灣的警方，員警透過尋人系統比對，找到葉女並打電話給她，葉女一聽到舅舅的名字就忍不住哽咽的說：「是...他是我舅舅...。」，讓當時不知道這段背景的員警嚇了一跳。

據了解，葉女的爸爸是海軍，當年隨著國民黨軍隊敗退來台，華裔韓國籍的葉女媽媽也跟著來到台灣，並定居高雄左營，民國69年葉女媽媽突然過世，爸爸也在不久後死在海上，頓時間，葉女乍失雙親，更與遠在韓國的媽媽娘家親人通通斷了音訊，再也沒有聯絡，而這一分別，就是整整37年。

張舅舅在這37年間，時常想起這個遠在台灣的姪女，嘗試想要用寄信或電話的方式找姪女，但早期書信往返不便，且葉女成年後搬到桃園，更加聯絡不易，所以總是沒辦法聯繫，日前張舅舅想到自己年過70，年事已高，忍不住掛記著這個37年沒有聯絡的姪女，於是下定決心從韓國仁川遠赴台灣尋找姪女；張舅舅來台後，先到區公所等機關想要尋人，但礙於個資法，各機關都表示愛莫能助，絕望之餘，他恰巧路過位於北市內湖的文德派出所，決定走進派出所一試。

承辦的熱心員警莊宏揚當時只認為是要尋人，透過葉女與葉女媽媽的名字做比對，並找到葉女的摩托車與登記電話，於是打給葉女，起初葉女接到電話，被問到「認不認識張某某嗎？」時，以為是詐騙電話，不耐地推說不認識就要掛電話，但就在要掛電話前，舅舅的名字似乎觸動了葉女，讓她突然靜默了一下，隨後向莊員重新確認名字，當莊員再度報出張舅舅的名字後，葉女終於想起相隔37年沒有聯絡的血親，忍不住哽咽起來，向員警說:「是...他是我舅舅...」，也讓當時不知道這段故事的莊員好生詫異，詢問下才知道原來背後還有段故事。

葉女從莊員那裏得到舅舅的聯絡電話，趕緊打電話給舅舅，並相約見面，兩人相見時，37年的思念之情傾湧而出，忍不住相擁而泣；他們也在昨天一同到文德派出所，送上花與卡片感謝莊員的熱心，葉女表示多虧莊員的努力與熱心，才讓這樣近乎渺茫的事化為真實，張舅舅也說，過去他們之間的線雖然斷了，但是這次莊員幫他們再次繫上的線，絕不會再斷。