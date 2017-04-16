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轎車不停硬闖平交道 弄壞柵欄場面驚險

2017-04-16  21:35

〔即時新聞／綜合報導〕不能硬闖平交道！有名鐵道迷民眾今天在新北市瑞芳區逢甲路平交道，想拍攝火車經過的畫面，結果他卻意外拍到轎車硬闖平交道，還撞壞了平交道的柵欄的情況，場面相當驚險。

該名網友在「爆料公社」放上這段影片，可見平交道警鈴已經響起，柵欄開始啟動要放下，但還有數輛車不停直接開過，事主銀色轎車也跟著前車硬闖，但他開到平交道中間卻不知為何放慢速度，眼見柵欄即將放下，銀色轎車才又加速，雖然即時開離平交道，但他的車尾也弄壞了柵欄。

根據規定，開車經過平交道時，應該前車駛離平交道並留有適當距離，讓後車能安全通過時才可以通過。另外，當警鈴響起、閃光燈亮時，應立即停車，不能搶越通行。

這段影片引發網友議論，有人要原PO寄影片給警方檢舉，還有人說：「不照號誌硬要闖」、「硬要過又不快點過是怎樣」、「都響鈴了還慢慢開，三寶」、「前面闖的車都要罰，因為已經響燈了」。

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  • 網友拍下轎車硬闖平交道的驚險場面。（圖擷取自爆料公社）

    網友拍下轎車硬闖平交道的驚險場面。（圖擷取自爆料公社）

  • 該名網友在「爆料公社」放上這段影片。（圖擷取自爆料公社）

    該名網友在「爆料公社」放上這段影片。（圖擷取自爆料公社）

  • 該名網友說，他原本是想拍火車，結果不小心拍到轎車硬闖。（圖擷取自爆料公社）

    該名網友說，他原本是想拍火車，結果不小心拍到轎車硬闖。（圖擷取自爆料公社）

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