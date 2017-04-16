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高雄市傳2歲男童受虐 渾身瘀青送醫搶救

2017-04-16  20:09

〔記者方志賢／高雄報導〕高市傳出疑似虐童案！一名2歲男童今晚6點多被緊急送醫救治，到院時已無生命跡象，經搶救恢復心跳，高醫院方人員發現男童全身多處瘀傷，疑遭受虐，並通報警方到院調查，社會局也接獲通報正介入了解。

根據社會局人員初步表示，男童媽媽坦承，男童因調皮，以衣架打小孩管教，沒想到小孩突然昏倒，她趕緊報警將小孩送醫救治。

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  • 高市傳出疑似虐童案！一名2歲男童今晚6點多被緊急送醫救治。（圖擷自高醫網站）

    高市傳出疑似虐童案！一名2歲男童今晚6點多被緊急送醫救治。（圖擷自高醫網站）

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