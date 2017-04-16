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為了修房子到河床挖砂 2男被依竊盜罪送辦

2017-04-16  22:27

〔記者李立法／屏東報導〕隨便跑到河床挖砂小心觸法！劉姓及溫姓2名男子為了整修房子，今天早上跑到第7河川局管理的高屏溪河床上挖砂，結果被保7總隊第2大隊第2中隊巡邏員警發現，當場查扣45袋重約2570公斤的砂石，依竊盜罪嫌將2人送辦。

保7總隊第2大隊第2中隊今早巡邏高屏溪鹽埔鄉振興村振興段河川區域時，發現河床上停放一部小貨車，後方載著45袋剛挖起的砂石，2名開車的劉姓及溫姓男子坦承持圓鍬在河床挖掘砂石，目的是為了修繕家中廚房，並非盜賣砂石。

警方粗估2人挖取的砂石市價約值1500元，事先未向管理機關第7河川局申請許可，便自行挖取，此舉已經違法，上午竊盜罪嫌移送偵辦。

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  • 警方查扣小貨車上45袋重約2570公斤的砂石。（記者李立法翻攝）

    警方查扣小貨車上45袋重約2570公斤的砂石。（記者李立法翻攝）

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