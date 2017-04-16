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逆子酒後動粗打死老父 法院裁准羈押

2017-04-16  22:22

〔記者蘇福男／美濃報導〕52歲黃姓男子疑似酒後不爽被老父碎念，今天凌晨竟藉酒壯膽對74歲老父拳打腳踢，結果老父傷重送醫不治，橋頭地檢署檢察官向法院聲請羈押黃男，法院裁定准予羈押。

鄰居透露，黃父為退休老師，平日在廟宇當志工，但3個兒子都不成材，不是吸毒暴斃，就是鋃鐺入獄，大兒子黃男平日遊手好閒，偶爾打打零工，經常因酗酒問題與父親起口角。

今天凌晨2點多，黃男酒後返家，又與父親發生爭執，黃男不爽被老父碎念、責罵，一氣之下出拳猛擊、腳踹老父頭、胸部，導致黃父倒地不起，經阿嬤好言規勸黃男才罷休。

上午5點多，阿嬤起床發現異狀，見兒子倒臥在房間地板上，立即報警處理，員警到場黃父已無生命跡象，當場逮捕黃男。

橋檢檢察官李美金率同法醫相驗，初步相驗發現，黃父身上有多處傷勢，訊問後，以黃男涉犯刑法第272條第1項殺害直系血親尊親屬犯罪嫌疑重大，所犯為最輕本刑5年以上有期徒刑，並有逃亡及串證之虞，向法院聲請羈押。

另為查明真正死因，明（17）天上午將解剖複驗。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

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  • 黃男鑄下打死老父大錯後，遭警方移送法辦。（記者蘇福男翻攝）

    黃男鑄下打死老父大錯後，遭警方移送法辦。（記者蘇福男翻攝）

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相關關鍵字： 打死父 殺害直系尊親屬罪 殺害直系血親尊親屬罪 逆子
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