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睡到一半大禍臨頭 毒蟲在床上就逮

2017-04-16  22:33

〔記者徐聖倫／新北報導〕警察來了你還睡得著？27歲邱姓男子今下午1時許在新北市新店區安泰路自家睡午覺，一張開眼睛，發現身邊站了一堆人，原來警方接獲線報，同時也在邱某房間內找到安非他命6.85公克，邱某便說「睡醒就被抄...金衰！」

警方接獲線報，今下午持搜索票至邱某家中，應門的邱母還一頭霧水，只得帶警員至兒子房間，還在午睡的邱某對於警方找上門渾然不覺，直到被叫醒才驚覺大難臨頭。警方將其帶回所偵訊，同時依毒品罪嫌移送法辦。

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  • 警方在邱某房間起獲安非他命吸食器。（記者徐聖倫翻攝）

    警方在邱某房間起獲安非他命吸食器。（記者徐聖倫翻攝）

  • 警方在邱某房間搜出安非他命。（記者徐聖倫翻攝）

    警方在邱某房間搜出安非他命。（記者徐聖倫翻攝）

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