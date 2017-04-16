| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
噴農藥引殺機 玉里老農胸口遭刺斃命
 首頁 > 社會

蘇花公路111公里處 救護車與曳引車對撞

救護車與曳引車在蘇花公路111公里處上對撞。（記者簡惠茹翻攝）

2017-04-16  18:36

〔記者簡惠茹／宜蘭報導〕救護車與曳引車在蘇花公路111公里處上對撞，救護車車頭全毀，救護車駕駛輕傷，曳引車駕駛未受傷。

警方表示，今天下午3點50分，蘇花公路111公里發生民營救護車與曳引車相撞車禍，莊姓男子駕駛救護車，載著林姓男救護員，北上往蘇澳方向行駛，行經轉彎處時，因跨越雙黃線，與對向吳姓男子駕駛的曳引車對撞。

救護車駕駛、救護員均輕傷，送醫後皆無大礙，曳引車駕駛未受傷，雙方酒測值均為0。

廣告
  • 救護車與曳引車在蘇花公路111公里處上對撞。（記者簡惠茹翻攝）

    救護車與曳引車在蘇花公路111公里處上對撞。（記者簡惠茹翻攝）

  • 救護車與曳引車在蘇花公路111公里處上對撞。（記者簡惠茹翻攝）

    救護車與曳引車在蘇花公路111公里處上對撞。（記者簡惠茹翻攝）

  • 救護車與曳引車在蘇花公路111公里處上對撞。（記者簡惠茹翻攝）

    救護車與曳引車在蘇花公路111公里處上對撞。（記者簡惠茹翻攝）

  • 救護車與曳引車在蘇花公路111公里處上對撞。（記者簡惠茹翻攝）

    救護車與曳引車在蘇花公路111公里處上對撞。（記者簡惠茹翻攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 救護車 蘇花公路 車禍
相關新聞
Top
社會‧本日最多瀏覽
» 更多社會新聞
社會‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
港式✧干炒豬河粉
異國風✧緬甸咖哩雞
甜食✧椰奶水果涼糕
一次認識豬肉各部位
轉寄

標題：蘇花公路111公里處 救護車與曳引車對撞


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年4月16日‧星期日‧丁酉年三月廿
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.