蘇花公路111公里處 救護車與曳引車對撞

救護車與曳引車在蘇花公路111公里處上對撞。（記者簡惠茹翻攝）

2017-04-16 18:36

〔記者簡惠茹／宜蘭報導〕救護車與曳引車在蘇花公路111公里處上對撞，救護車車頭全毀，救護車駕駛輕傷，曳引車駕駛未受傷。

警方表示，今天下午3點50分，蘇花公路111公里發生民營救護車與曳引車相撞車禍，莊姓男子駕駛救護車，載著林姓男救護員，北上往蘇澳方向行駛，行經轉彎處時，因跨越雙黃線，與對向吳姓男子駕駛的曳引車對撞。

救護車駕駛、救護員均輕傷，送醫後皆無大礙，曳引車駕駛未受傷，雙方酒測值均為0。