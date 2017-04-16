| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
噴農藥引殺機 玉里老農胸口遭刺斃命
 首頁 > 社會

粗心夫妻忙修機車 LV皮夾放座墊上引來竊賊

警方發現賴嫌身影。（記者王冠仁翻攝）

2017-04-16  18:35

〔記者王冠仁／台北報導〕黃姓女子與丈夫日前早上共乘機車，回到台北市萬大路巷弄內娘家，要離去時卻發現機車發不動，她丈夫粗心將LV皮夾放在座墊上動手修車，黃女則進屋拿工具想幫忙修車，她丈夫隨後也進屋找工具，這時卻有名竊賊將LV皮夾偷走後迅速落跑。

被害夫婦發現皮夾遭竊後追趕但卻沒追上，氣得報警。警方調閱監視器畫面追查，根據竊嫌離去動線，循線到60歲賴姓竊賊工作的市場逮人。

警方說，賴沒有前科，當天他到附近檳榔攤買檳榔後，路過見到皮夾，臨時起意才行竊，他得手後將皮夾內證件全部丟掉，只拿走4千塊現金花用。警方逮到他時，在他住處內找到市價約1萬元的皮夾，並將他依竊盜罪嫌送辦。

廣告
  • 警方找回失竊的皮夾。（記者王冠仁翻攝）

    警方找回失竊的皮夾。（記者王冠仁翻攝）

  • 警方找回失竊的皮夾。（記者王冠仁翻攝）

    警方找回失竊的皮夾。（記者王冠仁翻攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

Top
社會‧本日最多瀏覽
» 更多社會新聞
社會‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
港式✧干炒豬河粉
異國風✧緬甸咖哩雞
甜食✧椰奶水果涼糕
一次認識豬肉各部位
轉寄

標題：粗心夫妻忙修機車 LV皮夾放座墊上引來竊賊


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年4月16日‧星期日‧丁酉年三月廿
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.