粗心夫妻忙修機車 LV皮夾放座墊上引來竊賊
2017-04-16 18:35
警方發現賴嫌身影。（記者王冠仁翻攝）
〔記者王冠仁／台北報導〕黃姓女子與丈夫日前早上共乘機車，回到台北市萬大路巷弄內娘家，要離去時卻發現機車發不動，她丈夫粗心將LV皮夾放在座墊上動手修車，黃女則進屋拿工具想幫忙修車，她丈夫隨後也進屋找工具，這時卻有名竊賊將LV皮夾偷走後迅速落跑。
被害夫婦發現皮夾遭竊後追趕但卻沒追上，氣得報警。警方調閱監視器畫面追查，根據竊嫌離去動線，循線到60歲賴姓竊賊工作的市場逮人。
警方說，賴沒有前科，當天他到附近檳榔攤買檳榔後，路過見到皮夾，臨時起意才行竊，他得手後將皮夾內證件全部丟掉，只拿走4千塊現金花用。警方逮到他時，在他住處內找到市價約1萬元的皮夾，並將他依竊盜罪嫌送辦。
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