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噴農藥引殺機 玉里老農胸口遭刺斃命
 首頁 > 社會

趁下午買菜人潮多 他偷一堆水果毫不手軟

2017-04-16  18:15

〔記者徐聖倫／新北報導〕44歲劉姓男子貪小便宜心態作祟，日前他獨自至新北市新店區建國路市場內某蔬果賣場，他眼見該店購買水果人潮眾多，他竟從人群堆中伸出第3隻手偷走一大堆水果，店家果然沒注意便放任他離去，警方獲報據監視器將其約談到案說明。

警方調查，案發當時是下午，買菜婆婆媽媽眾多，店員都忙著結帳、整理檯面，就讓劉嫌拿走2盒櫻桃、1顆火龍果及3串香蕉，量不算少。

偵訊時，劉嫌表示自己有吃了感冒藥，所以意識不清，並不是刻意要偷。訊後，警方將劉嫌依竊盜罪嫌移送法辦。

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  • 劉嫌在新店建國路蔬果市場偷了一堆水果，店內櫻桃也無法倖免。（記者徐聖倫翻攝）

    劉嫌在新店建國路蔬果市場偷了一堆水果，店內櫻桃也無法倖免。（記者徐聖倫翻攝）

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