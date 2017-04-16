「火大」的愛情 內灣愛情故事館毀了

今天下午發生火警的內灣愛情故事館，是當地的知名景點。（圖由新竹縣政府消防局提供）

2017-04-16 19:02

〔記者蔡孟尚／新竹報導〕今天下午在新竹縣內灣風景區發生火警的內灣愛情故事館，號稱是情侶必去的浪漫景點，但一場大火造成整個景觀餐廳幾乎全毀，不少去過的遊客得知此一訊息後，都覺得相當可惜。

「天吶！愛情故事館燒了，那我們的愛情怎麼辦？」今天下午這場大火發生時，就有不少經過遊客看到位於新竹縣120號縣道旁的愛情故事館竄出火苗、冒出濃煙時，立刻下車瞭解狀況，甚至在消防隊員趕到現場灌救時，還有人留在附近關切後續狀況，可見這個景點的知名度不低。

新竹縣政府消防局表示，中午12點54分接獲報案，橫山鄉內灣愛情故事館廚房發生火警，立刻派遣橫山、尖石分隊前往搶救，在下午1點17分就控制火勢，2點19分殘火處理結束，初步調查燃燒面積約60平方公尺，無人員受傷受困，損失約30萬。

內灣商圈攤販說，這個愛情故事館其實不是在商圈或老街附近，而是在攀龍吊橋的橋頭邊，過去也只是一般的景觀咖啡廳，但卻因為不少新人會選攀龍吊橋當婚攝外景景點，這座吊橋也因此被稱為「愛情吊橋」或「幸福吊橋」，後來接手業者改名為「愛情故事館」並鎖定「愛情」這個浪漫元素包裝，才漸漸紅了起來。

新竹縣內灣愛情故事館號稱是「情侶必去」的浪漫景點。（擷取自內灣愛情故事館臉書）

今天下午發生火警的內灣愛情故事館，是當地的知名景點。（圖由新竹縣政府消防局提供）