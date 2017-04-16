中橫山區發現男屍 今午吊掛下山
2017-04-16 16:59
［記者王峻祺／花蓮報導］來自台南市1名44歲李姓男子，本月5日獨自開車至合歡山，將車停放在金馬隧道旁後失蹤，搜救人員連尋多日，15日中午終於在轎車停放處的懸崖下方發現李男遺體，今日改由吊掛下山。
警方指出，本月9日接獲民眾報案，在中橫公路123公里處的金馬隧道旁，有部銀色轎車停放許多天，經調查後，發現車主是名家住台南市、患有憂鬱症的李姓男子，5日獨自將車開到金馬隧道旁後，人卻失去蹤影。
花蓮縣消防局、太管處、保七第九大隊合歡小隊、新城警分局合歡派出所及神鷹搜救隊，連續多日入山搜尋未果，因山區豪大雨及濃霧，搜救工作一度被迫暫停，直至15日中午，飛鷹搜救隊再次攜帶遙控直升機搜尋，終於在轎車停放處附近下方200公尺深的懸崖發現李男遺體。
花蓮縣消防局今會同家屬前往山區，吊掛李男遺體下山；警方表示，尋獲的男性遺體確認身分為李姓男子，疑因有憂鬱症傾向，獨自到中橫山區尋短，初步排除他殺嫌疑，遺體已由家屬領回，將交由台南檢方相驗。
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