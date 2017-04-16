大樹民宅火警 鄰居用鋁梯救出受困4人

2017-04-16 16:57

〔記者洪臣宏／高雄報導〕大樹區安和街1棟3樓透天厝今天上午近6時傳出火警，史姓一家4口受困2樓岌岌可危，鄰居用小貨車墊高鋁梯，將4人平安救下，60歲史姓屋主受到驚嚇送醫。

高市消防局接獲報案，指稱有3男1女受困安和街民宅火警，大批消防人員趕抵時，4名受困者已經被救下，起火點為1樓客廳，火勢於6時30分撲滅，無人受傷。

史姓屋主向警消表示，他們睡前將手機放在1樓客廳充電，睡夢中聽到焚燒的爆裂聲驚醒，卻受阻於濃煙大火無法下樓，幸好鄰居用小貨車墊高鋁梯，讓他們安然攀梯而下。

客廳幾乎付之一炬，火警原因正由消防局調查中。