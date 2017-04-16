倒車撞死單親媽 肇事女將上香致歉

2017-04-16 16:54

〔記者王俊忠／台南報導〕昨天慘遭林女倒車撞夾死的鄧姓單親媽媽，大體已移入市立殯葬所冰存。據了解，鄧女家屬與葬儀社將視鄧女生肖時間、擇時入殮，再為她設靈堂。肇事的林女將待鄧女靈堂設置後前往上香、致歉。

市立殯葬所表示，鄧女大體已移進所方地下室的冰存櫃。負責鄧女殯葬工作的葬儀社人員說，鄧女家屬認為依習俗、還要確認鄧的生肖日期時間，擇時入殮後再設靈堂，今天尚無法設立靈堂。

據指出，肇事的林姓女駕駛有計畫偕家人到鄧女靈堂上香致哀、道歉，林女正與鄧女的家屬聯絡協調何時可以前往鄧女的靈位前上香哀悼、致歉。

記者透過警方聯絡上林女是否願意受訪？但林女在電話中不斷哭泣，無法正常言語。看來林女對於意外撞死一位單親媽媽，內心相當難過、自責。鄧女方面也說，家屬心情很低落，不願接受媒體訪問。