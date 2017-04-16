女撿到國軍防曳光彈 竟當恐嚇工具
2017-04-16 16:26
〔記者王定傳／新北報導〕42歲邱姓女子去年1月間，在新竹縣湖口鄉胡新路後方山區，撿到國防部所有的M456A1105公厘高爆戰防曳光彈（已喪失作用），沒有交出，帶回自家菜園放置，事後又因與嫂嫂起爭執，拿防曳光彈放在嫂嫂經營的咖啡館，新北地院依侵占脫離物及恐嚇罪，分別判她罰金3千元及拘役40日。
判決書指出，邱女撿到的M456A1105公厘高爆戰防曳光彈，彈藥已無法正常擊發，雖彈頭內部研判存在B炸藥，但因內部已無發射藥，底火總成也有受潮情形，無法被火砲擊針擊發，點火引燃發射藥，致壓電晶體及引信無法產生連鎖作用啟動B炸藥。
去年1月間，邱女在新竹縣湖口鄉胡新路後方山區，撿到國防部所有的M456A1105公厘高爆戰防曳光彈後，沒有交給軍警，直接帶回住處菜園放置；同年3月19日，她與嫂嫂因金錢糾紛起爭執，竟帶著防曳光彈，殺到嫂嫂位於新北市的咖啡店前放置，邱女嫂嫂發現後調閱監視器發現是邱女所為，報警處理。
法官認為邱女所為造成被害者心生畏懼，危害她嫂嫂精神安穩，行為實有非當，念其犯罪後終能坦承犯行，尚有悔意，依侵占脫離物判罰金3千元，另依恐嚇罪判拘40日；可上訴。
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