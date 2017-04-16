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手指受傷擦藥後竟抽蓄 海巡急救援

海巡人員將昏迷的林男交付給救護人員，送往醫院救治。（記者吳昇儒翻攝）

2017-04-16  16:02

〔記者吳昇儒／基隆報導〕基隆籍漁船安和65號上一名林姓船員，今日清晨手部不慎被魚鉤弄傷，進入船艙內擦藥後，卻發生身體抽蓄的現象。基隆海巡隊下午獲報之後，立刻派遣線上巡邏艇10063前往水湳洞北11浬處救援。下午2時許將人送至基隆港東11號碼頭，交由救護車送往醫院救治。

基隆海巡隊今日下午1時許，接獲安和65號林姓船長通報指稱，自己的孩子被魚鉤割傷無名指及小拇指，返回船艙擦藥後，卻昏迷不醒，還有抽蓄的情形，海巡隊立即通知線上巡邏艇協助救援。

海巡人員初步調查，林男的兒子今年22歲跟著父親捕魚已經有2年的時間，漁船採用延繩釣作業，主要捕捉赤鯮等魚類，患者可能是接觸到有毒魚類才會陷入昏迷。

林姓船長下午3時許也將漁船開回正濱漁港，到醫院探視孩子，林姓船長對海巡隊派艇協助，深表感謝。

基隆海巡隊表示，海域執法、海事服務及海洋事務為本署三大核心任務，籲請民眾，若發現不法或需海事服務，請利用海巡「118」免費報案電話或透過臺灣區漁業廣播電台通報，海巡署將立即前往處理。

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  • 海巡人員上船將昏迷的林男運送上岸救治。（記者吳昇儒翻攝）

    海巡人員上船將昏迷的林男運送上岸救治。（記者吳昇儒翻攝）

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