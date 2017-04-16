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清大男學生疑似厭食症死亡 170公分卻只有39公斤

一名就讀清華大學的21歲男學生，疑似患有厭食症，日前在租屋處昏倒死亡。（資料照，記者洪美秀攝）

2017-04-16  15:43

〔即時新聞／綜合報導〕一名就讀清華大學的21歲男學生，疑似患有厭食症，雖然身高170公分但體重僅有39公斤，他日前在租屋處昏倒後被家人送醫急救，但仍不治身亡。

據《三立新聞》報導，家屬透露死者先前有厭食症的狀況，曾經休學在家休養，等到情況好轉才返校上課。警方勘驗男學生的租屋處後，認為沒有遺書也無打鬥跡象，已排除外力介入的可能，初步懷疑是營養不良致死。

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