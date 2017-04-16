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日本家電代購有詐 至少32人受害

曾女拍照傳給被害人，假裝自己經常出國代購日本家電。（記者姚岳宏翻攝）

2017-04-16  15:12

〔記者姚岳宏／台北報導〕30歲曾姓女子看準國人愛用日貨心態，在知名BBS及拍賣平台網站刊登代購廣告，標榜僅收微薄手續費，許多買家趨之若鶩，委託她代購，沒想到錢匯過去，貨沒拿到，還從此失去聯絡，警方初步統計至少32人受害，刑事局上週循線前往台南逮人，詢後以詐欺罪嫌送辦。

警方調查，曾女經營項目玲瑯滿目，包括時下最夯的Dyson吸塵器，國際牌洗碗機、吹風機，及國人愛買的日製電子鍋，許多人發現她開的價錢僅比日本高約一成，但還是比台灣便宜許多，因此都找她代購。

一開始曾女正常出貨，以建立良好的賣家評價，但她透過LINE等通訊軟體私下與買家聯繫，待他們匯款後，即一再拖延出貨或退款時間，最後失去聯絡。

刑事局偵九大隊循線前往曾女住處搜索，查扣存摺13本、提款卡4張、犯案用電腦及手機等贓證物，初步統計至少有32人被騙，詐騙金額新台幣26萬餘元。

刑事局提醒，網路購物有快速便宜的特性，但也成為犯罪者覬覦的目標，為降低被詐騙風險，應慎選適當交易平台，選擇第三方支付的付款方式來交易，避免與賣家私下交易，以保障自身權益。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

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  • 警方查扣曾女大批存摺提款卡、相機等贓證物。（記者姚岳宏翻攝）

    警方查扣曾女大批存摺提款卡、相機等贓證物。（記者姚岳宏翻攝）

  • 曾女拍照傳給被害人，假裝自己經常出國代購日本家電。（記者姚岳宏翻攝）

    曾女拍照傳給被害人，假裝自己經常出國代購日本家電。（記者姚岳宏翻攝）

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