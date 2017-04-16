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命理師開店 吃麵送算命噱頭十足

2017-04-16  14:48

〔記者李立法／屏東報導〕屏北社大堪輿學講師徐英忠，最近在長治鄉香潭路老家開了一家鴨肉麵店，由他親自掌廚，為吸引顧客上門，特別推出「吃麵送算命」的服務，正值蓮霧產季，擅長種蓮霧的徐英忠，還經常招待顧客吃蓮霧，讓上門消費的民眾大讚物超所值。

徐英忠多才多藝，鑽研命理多年，獲邀在社大授課，他還是一名傑出農家，以生產巴掌蓮霧聞名，栽培技術出眾，曾獲全國傑出農民獎，卻少有人知，徐英忠除了擅長堪輿與務農外，廚藝也很出色，能燒出一手好菜，並在高雄經營餐館。

徐英忠說，他就是閒不下來，長治鄉老家臨路店面空著可惜，乾脆開麵店，正值蓮霧產季，來店消費經常有免費的蓮霧品嚐，有顧客覺得好吃，吃完麵還會向他訂購蓮霧，身為命理師，順便幫吃麵顧客看個相，能提供這種服務的麵店，應該很難找到第二家。

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  • 命理師徐英忠開鴨肉麵店，推出「吃麵送算命」的服務，正值蓮霧產季，他還經常招待顧客吃蓮霧。（記者李立法攝）

    命理師徐英忠開鴨肉麵店，推出「吃麵送算命」的服務，正值蓮霧產季，他還經常招待顧客吃蓮霧。（記者李立法攝）

  • 命理師徐英忠開鴨肉麵店，推出「吃麵送算命」的服務，正值蓮霧產季，他還經常招待顧客吃蓮霧。（記者李立法攝）

    命理師徐英忠開鴨肉麵店，推出「吃麵送算命」的服務，正值蓮霧產季，他還經常招待顧客吃蓮霧。（記者李立法攝）

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