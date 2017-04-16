這位警員真好樣 休假還到大坑幫民眾找回失車

2017-04-16 14:45

〔記者許國楨／台中報導〕張姓市民因心情不佳獨自騎車前往大坑風景區登山步道爬山散心，返家時卻因山區路況不熟找不到當初停放機車地點，家人自行尋找未發現向警求援，第五分局東山所警員陳信宏向轄內居民查訪未果不放棄，索性利用休假鍥而不捨找回機車，讓張母好感動，頻雙手合十表達感謝之意。

警方說，34歲張男當天下午打電話報案表示，稍早自行爬了大坑山區的1號、2號以及3號共3條步道，但因為爬山後精神不佳，實在想不起來機車停放何處，東山派出所警員陳信宏及黃一玹獲報前往，先駕駛巡邏車載同張男於可能的登山步道口周遭找尋。

但因山區範圍過大，且張男無法說出相關停放位置等線索導致搜尋未果，同時間張男也因心情及精神狀況不佳先行返家休息，隔天張男母親又自行尋找了一天仍未發現機車再度到派出所求助。

張母表示兒子曾患有憂鬱症，最近因心情不佳導致行為失序，當天還曾有邊騎車邊丟扔便當盒餐袋的行為，警員陳信宏體會為人母的憂心，經向轄內居民進行查訪未果，索性利用休假期間自行前往尋找。

最後終於在2號與3號步道之間的橫坑巷一偏僻山路尋獲機車，也在沿路拾得當初張男丟扔的便當盒餐袋，立即通知張母前來派出所領回失車及失物，張母對於陳員的用心很感動，頻雙手合十致意並盛讚，不愧是人民保母！