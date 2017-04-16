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直播賺太少 正妹假冒閨蜜辦手機變賣

2017-04-16  14:52

〔記者余衡／新北報導〕從事網路直播主的30歲馬姓女子，去年因缺錢花用竟竊取蕭姓閨蜜證件，還偽造其簽名到電信門市以高資費方案續約，用零元獲得1支iPhone 7手機後再到通訊行變賣換現，蕭女發現後報警處理，警方訝異家境不錯、外貌姣好的馬女竟犯下竊案，直呼她光鮮亮麗背後原來也有醜陋一面。

警方調查，去年底同為小模蕭女借宿馬女住處，馬女趁對方熟睡後，竊取蕭女的身分證及駕照、穿著蕭女的外套與鞋子持證件到電信門市詢問門號合約狀況，隨後便冒名以2699元的高資費方案續約，獲取1支玫瑰金色的128GiPhone 7plus手機一支，得手後她將手機帶去通訊行變賣換取現金2萬9000元。

蕭女事後在皮夾內找不到證件，幾天後又收到電信公司簡訊通知成功辦理續約，她察覺有異向客服反映，得知續約門市地點後，前往調閱監視器赫見馬女犯案立刻報警，並以通訊軟體LINE質問相關案情，馬女起初裝傻不承認，直到蕭女告知一切已經報警，馬女才坦承「我錯了！」

警方查出馬女2014年就曾用同樣手法偷好友證件辦手機再轉賣，這回她到案向警方表示，因為離婚獨自養育孩子，但從事直播及小模收入不穩，且前夫有時還會跟她討錢，加上那陣子感冒服藥精神不佳，才又一時鬼迷心竅犯案，警方痛斥她根本不知悔改，全案訊後依竊盜及偽造文書罪函送法辦。

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  • 馬女持閨蜜證件辦理手機續約。（記者余衡翻攝）

    馬女持閨蜜證件辦理手機續約。（記者余衡翻攝）

  • 從事網路直播主工作的馬女。（記者余衡翻攝）

    從事網路直播主工作的馬女。（記者余衡翻攝）

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