街友偷鸚鵡銷贓 警員再續10年人鳥情誼
2017-04-16 14:59
〔記者王冠仁／台北報導〕台北市胡姓女子飼養10多年的皇冠鸚鵡「小乖乖」，日前在住家前鐵台消失，由於鸚鵡平時腳部有綁著鐵鍊也未曾掙脫，飼主懷疑愛鳥遭人竊走報警；胡女還說，只要對著牠喊名字「小乖乖」，鸚鵡就會發聲回應。
警方調閱監視器畫面，果然發現「小乖乖」遭人抱走，警方一度研判竊賊可能將鸚鵡帶到萬華知名鳥街銷贓，還派員前往清查，對著眾多鸚鵡大喊「小乖乖」但都無鳥回應。
警方調閱竊賊來去動向監視器畫面擴大清查，發現竊賊經常在貴陽街一帶出沒，懷疑竊賊是街友，前往訪查，沒多久聽到其他街友談論有人「賣鳥得萬」的消息，並循線將竊賊林國忠（50歲）逮捕到案。
林一開始不承認偷鳥，但警方拿出監視器畫面，他啞口無言但不願交代鸚鵡下落，警方好說歹說，最後更以「不然跟你買回來」為藉口，他才交代鸚鵡下落，聲稱當日以1萬元賣給不知情的友人。
警方說，林是街友也是慣竊，平常缺錢花用或肚子餓時，就四處行竊或到超商偷食物果腹，雖然他最後交代出鸚鵡下落，警方仍將他依竊盜罪嫌送辦。而胡女發現愛鳥失而復得，更在警局內喜極而泣從員警手中接回「小乖乖」。
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